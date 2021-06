Rainbow Six Quarantine : le jeu tient enfin son nom définitif, la preuve dans ce trailer

Initialement appelé Rainbow Six Quarantine, le prochain opus du FPS d'Ubisoft a été clairement victime de l'actualité. Après la pandémie de COVID, difficile de vendre une quarantaine que tout le monde a vécu. Pour éviter de rappeler des mauvais souvenirs à ses clients, l'éditeur français a donc décidé de changer le nom de son jeu, en expliquant que Quarantine n'était qu'un tire provisoire. Aujourd'hui, on a donc droit à un petit trailer qui nous dévoile enfin le titre définitif du jeu. Le prochain opus de la série s'appelle donc Rainbow Six Extraction.

Rappelons qu'il s'agit d'un jeu coop dans lequel les opérateurs devront survivre à un péril alien. L'idée est donc de ne laisser personne derrière, et on imagine clairement que la communication entre équipiers sera un point clef de la survie. Rappelons que Rainbow Six Extraction a dû être repoussé à cause de la pandémie et des mesures de télétravail. Ubisoft a logiquement préféré attendre, quitte à offrir plus de temps de développement à ses équipes, et ainsi proposer un produit mieux fini aux joueurs. Pour en savoir plus sur le titre, il faudra patienter jusqu'au 12 juin à 21h, puisqu'il sera au coeur de la conférence Ubi Forward.