Rainbow Six Quarantine qui devient R6 Parasite : Ubisoft calme le jeu

Hier soir, on apprenait grâce à des datamineurs que le prochain Rainbow Six Quarantine avait changé de nom pour finalement se nommer en Rainbow Six Parasite. Un terme pas trop éloigné du premier, sachant qu'on évolue toujours dans ce thème de l'infection, puisque l'histoire évoquera le contact entre les Humains et une race extraterrestre. Ubisoft avait prévenu lors de son dernier bilan financier qu'un rebranding du jeu allait être effectué, sans doute pour éviter de faire l'amalgame avec la crise du COVID, qui pourrait donner une mauvaise image sur le jeu. Si des visuels ont été extraits de la dernière mise à jour du jeu via le PlayStation Store, Ubisoft a tenu quand même à réagir face à ce leak. C'est auprès de nos confrères anglais d'Eurogamer pour expliquer qu'il s'agissait d'un placeholder interne, soit en d'autres termes un titre provisoire avant le reveal du nom définitif.





Même si nous avons annoncé récemment que nous allions changé le nom de Rainbow Six Quarantine, celui de Parasite n'est qu'un titre provisoire que nous utilisons en interne. Il y a peu, nous avons réalisé des tests sur le jeu en interne et certains détails du jeu ont été rendus publiques. On peut vous certifier qu'il s'agit d'une infime partie du jeu à venir, et nous vous partagerons plus de détails très prochainement, même le nom officiel du jeu.



Faut-il y voir des déclarations sincères ou une manière de faire du damage control autour d'une nouvelle fuite sur un jeu Ubisoft ? L'avenir nous le dira, mais il est vrai que Ubisoft est de loin l'éditeur le plus sujet à des leaks. Un truc qui leur colle à la peau. En attendant, on vous rappelle que Rainbow Six Quarantine / Parasite sera un FPS tactique en coopération, jouable jusqu'à 3 joueurs et qui nous plongera dans une ambiance de fin du monde, avec des virus et des extraterrestres. Menu croustillant effectivement.