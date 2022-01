Rainbow Six Extraction : un trailer et 10 min de gameplay pour rappeler que le jeu existe

Tom Clancy's Rainbow Six Extraction se rappelle à notre bon souvenir grâce à deux vidéo que Ubisoft vient de publier sur ses différentes chaînes YouTube. La première, baptisée "Lore Trailer", a pour but de nous présenter un peu plus l'univers de cette suite qui a fait le pari d'installer la licence avec des créatures extraterrestres. Dans ce scénario prétexte, les Humains vont utiliser ces parasites pour améliorer leur technologie afin de se battre à armes égales. La seconde vidéo, bien plus intéressante, se concentre sur le gameplay pur, avec la notion de tactique de combat, expliquant comment appréhender chaque situation. Bien sûr, les joueurs ayant approché les derniers Rainbow Six retrouveront leurs marques, mais avec la présence de ces nouveaux ennemis, il faut faire évoluer sa façon de jouer. Pendant 10 min, une voix off nous donne les marches à suivre pour bien se compoter en combat.



La sortie de Tom Clancy's Rainbow Six Extraction est attendue pour le 20 janvier prochain sur PC, PS5, PS4, Xbox Series et Xbox One.









