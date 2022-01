Test Rainbow Six Extraction : la presse spécialisée est mitigée, voici toutes les notes dans le monde

Tom Clancy's Rainbow Six Extraction fait partie des premiers gros jeux de l'année du catalogue d'Ubisoft. Après plusieurs années de développement et plusieurs changements de patronyme, le FPS compétitif peut enfin montrer de quel bois il se chauffe et force est de constater que l'accueil de la presse spécialisée est moins euphorique que prévu. Si de notre côté, nous lui avons trouvé de bonnes idées et de bonnes qualité, dans le monde, le jeu s'en tire avec une moyenne de 74% sur le site Metacritic pour 34 critiques recensées. Il lui manque donc 1 point pour voir sa note validée en vert, mais est sorti et il aura fallu attendre, sachant que certains médias lui reprochent avant tout l'absence de mode solo, mais aussi le manque de nouveautés par rapport au précédent épisode et une structure assez répétitive. Voici un éventail des notes qu'on peut retrouver donc :



Disponible depuis le 20 janvier 2022,

JEUXACTU.COM : 16/20

Worlthplaying : 85%

Digital Chumps : 8.3/10

Areajugones : 8/10

Noisy Pixel : 8/10

Jeuxvideo.com : 16/20

Hobby Consolas : 7.5/10

Wallplayed : 7.5/10

Everyeye.it : 7.5/10

GamesRadar+ : 7/10

Destructoid : 7/10

Push Square : 6/10

Gamekult : 6/10

VGC : 6/10

Screen Rant : 6/10

Inverse : 5/10