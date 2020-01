Rainbow Six Quarantine : armes, personnages, modes de jeu, de nombreuses infos fuitent

Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'Ubisoft n'a pas donné beaucoup de nouvelles de Rainbow Six Quarantine, le prochain titre de son illustre saga de shoot stratégique qui, cette fois-ci, s'en ira vers des horizons un peu plus fantaisistes. Effectivement, le trailer d'annonce publié l'été dernier dévoilait de la coopération à trois joueurs face à une IA pour le moins démoniaque, les ennemis s'apparentant à des zombies franchement énervés : malheureusement, les développeurs ont annoncé que le soft était repoussé à une date indéterminée et, depuis... rien.Enfin, c'était sans compter sur ces très riches infographies en libre circulation sur Internet - elles ne devraient pas du tout l'être, bien entendu - sortant visiblement des couloirs d'Ubisoft et livrant une tonne d'informations sur le jeu. Armes, personnages, systèmes de jeu, modes : les leaks s'avèrent sacrément bavards...21 bonhommes pourront ainsi être contrôlées avec des niveaux allant de 1 à 10, répartis dans les classes Assaut, Support et Recon, et lancées dans plusieurs types de missions : Sabotage, Perturbation, Escorte et Chasse. Trois villes seront mises à disposition, chacune accueillant trois environnements différents : il y aura ainsi New-York, San Francisco et "TRC". Trois mots d'ordre semblent être édifiés pour définir ce "tactical-FPS" : Coop, Rejouabilité et Tension.Voilà qui s'annonce franchement intéressant. Bien sûr, ces images sont, a priori, des fuites et n'ont été confirmées officiellement par Ubisoft : il est donc demandé de prendre du recul et ne pas tout prendre pour argent comptant... même si l'affaire s'annonce crédible.