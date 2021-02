Rainbow Six Quarantine : Ubisoft change le nom pour éviter l'amalgame avec le COVID-19, voici le nouveau

Tom Clancy's Rainbow Six

Ubisoft l'avait déjà annoncé il y a quelques jours lors de son dernier bilan financier, il était question de changer le nom de son prochain FPS tactique :Quarantine. L'éditeur français, très à cheval sur certains principes, souhaite en effet éloigné son jeu de tout amalgame avec la crise du COVID-19 qui frappe actuellement le monde entier. Si le nouveau titre officiel n'a toujours pas été communiqué, le site Multiplayer First (MP1st) a repéré un fichier de mise à jour, le 1.01, sur le PlayStation Store lié au jeu d'Ubisoft. L'image est on ne peut plus explicite et Tom Clancy's Rainbow Six Quarantine va devenir Tom Clancy's Rainbow Six Parasite. Alors oui, le nouveau nom ne s'éloigne pas trop du titre d'origine, l'idée étant visiblement de rester dans le thème de l'histoire, qui va sans doute traiter d'une certaine forme de contamination. Toujour est-il qu'on constate qu'en terme d'approche artistique, le jaune poussin de Cyberpunk 2077 a été choisi, histoire que le jeu tape directement à l'oeil, quel que soit l'endroit où on peut le voir.On rappelle pour les gens qui ont un peu loupé l'actualité autour de Tom Clancy's Rainbow Six Quarantine | Parasite qu'il s'agira d'un FPS tactique en coopération à 3 joueurs, qui va devoir faire face à une invasion extraterrestre. Les missions s'annoncent très intenses et il va falloir faire jouer l'esprit d'équipe pour ne pas se laisser déborder. La sortie du jeu est attendue entre avril et septembre 2021 sur PC, PS4, Xbox One, PS5 et Xbox Series X|S.