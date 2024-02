Test PlayStation Pulse Elite : design, confort, son, le casque de Sony est-il à la hauteur ?

Rappelez-vous, en décembre dernier, Sony commercialisait ses fameux écouteurs sans-fil dédiés à son écosystème PlayStation : les fameux PlayStation Pulse Explore. Un produit que j'avais pu tester pendant plusieurs semaines pour vous donner mon verdict et vous dire que c'était une petite déception, en plus d'afficher un prix complètement lunaire de 220€. N'hésitez pas à aller checker la vidéo si vous souhaitez avoir tous les détails de ces écouteurs. Mais aujourd'hui, changement de braquet pour le constructeur japonais qui vient de sortir son nouveau casque gaming, le PlayStation Pulse Elite qui est en réalité l'évolution de son Pulse 3D sorti en même temps que la PS5 il y a un peu plus de 3 ans. Le Pulse 3D avait de grandes qualités, mais aussi d'assez grosses faiblesses, mais il avait au moins un avantage de ouf, il était pas cher du temps (99€ je rappelle). Que vaut donc ce casque PlayStation Pulse Elite ? Après une semaine d'utilisation quotidienne et permanente, je suis en mesure de vous donner mon verdict.

Il existe plusieurs éléments qui nous poussent à acheter un casque-audio (ou gaming) plutôt qu'un autre. Ses performances bien sûr, son confort également, mais il y a aussi son design. Et celui du PlayStation Pulse Elite a décidé d'imposer son style, celui initié par Sony depuis l'arrivée de la PS5 et de son écosystème. Une direction artistique qui n'est malheureusement pas du goût de tout le monde. Alors forcément, quand on parle d'esthétique, on fait appel à ses sensibilités propres et c'est une partie qui relève plus de la subjectivité qu'autre chose, mais il faut quand même bien admettre que le design du PlayStation Pulse Elite ne plaira pas à tout le monde. C'était le cas avec les écouteurs sans-fil Pulse Explore, mais aussi tout la gamme issue de l'écosystème PS5. C'est un parti-pris artistique, une approche avec une esthétique futuriste assez spéciale. On aime ou on déteste, mais au moins, ça ne laisse personne indifférent. Dans tous les cas, Sony reste fidèle à ses principes et à cette DA à la fois épurée et très marquée.







LES CHIGNONS DE LA PRINCESSE LEIA



Il faut toutefois préciser que l'esthétique du casque Pulse Elite est une évolution du Pulse 3D, puisqu'on retrouve à peu près les mêmes courbes, les mêmes matériaux et les mêmes formes dans son ensemble. La grande différence se situe en fait dans le prolongement de l'arceau et ses tiges qu'on retrouve de part et d'autre des oreillettes. Ces deux tiges ont deux fonctionnalités, la première c'est de libérer tous les boutons qui étaient placés autour de l'oreillette droite dans le premier modèle du casque Pulse 3D. La deuxième fonction, c'est aussi de pouvoir bénéficier d'un micro col de cygne rétractable, sur lequel on retrouve d'ailleurs les symboles PlayStation, mais aussi le bouton Mute si on veut couper le son. Sinon, c'est sur la tranche basse de cette tige qu'on va retrouver le bouton Power On/Off du casque, qui sert aussi à faire l'association avec le dongle que vous devez brancher sur votre PS5, le volume bien sûr, le port USB-C pour la recharge, et un port Jack 3.5 mm. Pour la recharge, sachez qu'il existe une autre prise, située juste en-dessous du premier arceau et qui est là pour se fixer au support de charge qui est inclus avec le casque. Il suffit juste de brancher le câble et de fixer le support au mur et le tour est joué.







En termes de confort, le Pulse Elite est agréable à porter et ce malgré un poids un peu plus lourd que d'autres casques concurrents, et même par rapport au Pulse 3D. Pour ce faire, Sony a opté pour un matériau soft touch vraiment agréable au toucher. On le retrouve notamment sur le 2è arceau, cet espèce de bandeau, celui-là même qui va se poser sur le haut des crânes et qui est suffisamment souple pour épouser n'importe quelle forme de tête. On est clairement sur la même config que le Pulse 3D il y a 3 ans. Ce qui change dans le confort, ce sont les oreillettes, plus ronde dans la forme que le premier modèle et qui ont été fabriquées avec un tissu simili-cuir très doux et très fin qui enveloppement agréablement nos oreilles. Le seul souci, c'est que le tissu est tellement fin et fragile qu'il y a de fortes chances pour que ça vieillisse mal, surtout si vous vous amusez à transporter le casque partout. Sans housse de protection, vous risquez de l'endommager rapidement, et même les intémpéries ou les changements de températures risquent de détériorer les coussinets. J'en ai déjà fait l'expérience sur un de mes anciens casques de Turtle Beach que j'aimais beaucoup. Au-delà de ces détails, le Pulse Elite est agréable à porter, aucun souci. Le seul gros souci, c'est son design tellement affirmé qu'il risque de ne pas s'accorder avec le faciès de tout un chacun, d'autant que ses courbes donnent l'impression d'avoir la même coiffure que la Princesse Leia dans Star Wars...







PERFORMANCES ET BON MARCHÉ



Concernant les performances techniques et donc audio, difficile de ne pas être satisfait du casque. Je l'ai déjà dit et je le répète, je n'aime pas les casques qui abusent sur les basses, genre les Beats de Dr Dre et ce Pulse Elite a trouvé un bon équilibre. Forcément, pour un casque gaming où chaque son, chaque bruitage a son importance, il faut que tout soit clair pour qu'on puisse distinguer chaque détail. Et ce fut le cas ! J'ai testé Helldivers 2 et Final Fantasy VII Rebirth avec et j'ai maté plein de films avec, et la qualité est clairement au rendez-vous. Avec Helldivers 2 qui est un jeu où tout pète très fort et qu'il faut aussi se faire entendre de ces coéquipiers, le résultat a été vraiment satisfaisant. D'autant que le son du micro est lui aussi vraiment qualitatif. Sur FF VII Rebirth qui est un jeu qui mise beaucoup sur des moments calmes, posés parfois où c'est la musique qui prend l'ascendant, on perçoit vraiment toutes les tonalités. Mais je dois bien admettre que c'est devant un film, qualité Blu-ray 4K évidemment, que j'ai été vraiment surpris de la qualité. J'ai maté Anatomie d'une Chute, un film sans musique ni BO, mais qui mise sur les petits sons, c'était vraiment précis et clair et puis j'ai maté aussi The Batman pour tester un film plus puissant musicalement, et là aussi, c'est validé. Alors je ne sais pas si c'est la technologie des haut-parleurs magnétiques planaires qui apporte cette clarté dans le son, mais étant donné que le casque a été conçu avec la société Audeze que Sony a racheté, on sait que les mecs sont loin d'être des novices, c'est même des putains d'experts en la matière. Bon par contre, le Pulse Elite ne dispose pas de réduction de bruit active, mais d'un système logiciel géré par une intelligence artificielle. Ce que je retiens avant tout, c'est un son bien équilibré, détaillé, précis aussi, avec ce qu'il faut de basses profondes et bien définies. Et le pire dans ton ça, c'est que ce casque Pulse Elite est vendu 150€. OK, c'est 50€ plus cher que le premier modèle Pulse 3D, mais les options sont plus nombreuses et le résultat plus convaincant. Et c'est là que je me dis que Sony a clairement abusé sur le prix de ses écouteurs Pulse Explore à 220€.



MANQUE LES RETOURS HAPTIQUES DANS LES OREILLES



Concernant l'autonomie, Sony avance une charge complète qui tient 30h. Je vais être honnête avec vous, j'ai pas testé parce que dès lors que j'ai fini une session, mon réflexe c'est de brancher le casque sur secteur, car il n'y a rien de pire que de se retrouver sans batterie en pleine partie, surtout quand il s'agit de Helldivers 2. Donc oui, si le design très futuriste des Pulse Elite ne vous rebute pas, que vous voulez un très bon casque compatible avec votr PlayStation Portal, parce que oui, j'ai oublié de préciser qu'il fonctionne avec la techno PlayStation Link, donc moins de latente soi-disant dans les jeux, foncez, c'est un très bon produit. Est-ce que c'est le meilleur casque gaming, clairement pas et je lui préfère le Razer Kaira Pro Hyperspeed avec les retours haptiques dans les oreills. Mais bon, c'est pas le même prix non plus. Vous savez tout !



NOTE : 7/10