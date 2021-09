Test FIFA 22 : c'est mieux que l'an passé, mais ça reste insuffisant, voici les notes dans le monde

Hardcore Gamer : 9/10

IGN Italia : 8.6/10

Hibby Consolas : 8.1/10

TrueGaming : 8/10

Push Square : 8/10

Vandal : 8/10

Millenium : 8/10

IGN : 7/10

GamesRadar+ : 7/10

Jeuxvideo.com : 15/20

Gameblog : 7/10

Gamekult : 6/10

XGN : 6/10

A quelques jours de la sortie de FIFA 22, il est grand temps de découvrir si le jeu de foot d'Electronic Arts s'est fait pardonner de ses écarts de l'année dernière. Chachuté dans ses notes, FIFA 21 avait été pointé du doigt pour son manque d'équilibrage, un système de défense bien trop compliqué à gérer, une physique de balle curieuse et surtout des graphimes qui ne ressemblait pas à une remise en question. Avec 72% de moyenne en 2020 , FIFA 21 avait été lourdement sanctionné à la fois par la presse et les joueurs. Mais on note du mieux cette année, puisque FIFA 22 obtient la note moyenne sur Metacritic de 79% dans sa version PS5 pour 23 critiques recensées . Pas mal de défauts de l'an passé ont été corrigés, comme la gestion de gardiens, plus calibrés cette fois-ci, une défense plus souple dans ses possibilités et l'ajout de nouvelles animations via la technologie de l'Hypermotion. En revanche, pas mal de personnes rouspètent après le mode Volta qui n'a pas convaincu, des licences de club absentes et d'autres détails qui peuvent irriter sur la longueur. Allez, trêve de blabla, place aux notes dans le monde :