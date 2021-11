Test Farming Simulator 22 : l'épisode le plus complet certes, mais est-ce suffisant ?

Le Test

C'est d'ailleurs là le premier (et peut-même le principal) reproche que l'on peut faire à ce nouvel opus. Il ne s'agit toujours pas de "l'épisode de la maturité", accessible à tous et procurant du fun immédiat. Pourtant, la cinématique d'introduction pré-calculée digne d'un AAA pouvait laisser penser qu'un véritable scénario et une campagne solo seraient au rendez-vous cette fois-ci. Hélas, il n'en est rien. Le mode carrière tient surtout du bac à sable et se contente de trois niveaux de difficulté, les différences se situant au niveau du capital et de l'équipement de départ. Quant au didacticiel censé nous apprendre les bases du jeu, il ne couvre pas un dixième des possibilités. Bref, niveau accessibilité, Farming Simulator a encore beaucoup de chemin à parcourir. En revanche, cette année le jeu est plutôt généreux en ce qui concerne les différents terrains. Trois cartes s'offrent ainsi à nous, et chacune d'entre elles possède une ambiance particulière. Elmcreek s'inspire du centre-ouest américain, Haut-Beyleron est influencée par différentes régions françaises, et Erlengrat nous présente des paysages typiquement alpins. Ces trois cartes sont vastes, et dotées de quelques bâtiments qui sortent de l'ordinaire (stade de baseball, château, observatoire…). Il y a donc pas mal de choses à voir lors des balades en pick-up, même si l'essentiel des paysages reste naturellement constitué de champs cultivables. Les promenades sont d'autant plus agréables que le moteur graphique a encore progressé depuis le dernier épisode. Nous ne sommes pas encore au top de la technique et de la modernité, loin de là même, mais l'ensemble paraît tout de même un peu moins daté qu'auparavant. Cycle jour/nuit, volutes de poussières, terre en relief, traces de pneus, plants qui s'aplatissent sur notre passage et autres effets atmosphériques viennent au secours d'un moteur 3D qui demeure tout de même en dessous de la moyenne. Quant à la physique, elle reste toujours aussi approximative. Mieux vaut éviter au maximum tous les obstacles, sous peine de retrouver son tracteur en équilibre sur une palissade.





WINTER IS COMING