Farming Simulator 22 : l'extension gratuite "Agriculture de Précision" est arrivée, son contenu présenté en vidéo

Farming Simulator 22 avec l'arrivée de l'extension gratuite "Agriculture de Précision" dont les adeptes peuvent profiter depuis peu sur Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, PS4, PS5 et PC. Contrairement à ce que pourrait laisser penser le nom du DLC, ce dernier ne s'articule pas uniquement autour de l'agricultue de précision puisque l'on constate que des aspects propres à l'agriculture numérique et à l'agriculture intelligente sont également présents.

Giants Software continue d'enrichir le contenu de

"De nouvelles mécaniques de gameplay, basées sur le Smart Farming Technology, rendent le jeu plus réaliste, est-il expliqué dans le communiqué. Quatre types de sol et échantillonnages différents, une analyse économique et un score environnemental sont proposés afin d’évaluer l’éco-convivialité des opérations agricoles. Ce score est calculé à partir de divers facteurs tels que la réduction du travail du sol, le niveau d’azote, la gestion des mauvaises herbes à l’aide de pulvérisation, et bien d’autres critères."





On nous indique également que l'extension "comprend l’ISARIA Scout qui prélève des échantillons du sol, les capteurs ISARA PRO Active et PRO Compact qui mesurent les taux d’azote des cultures, et la technologie du John Deere R732i avec son « PowrSpray » qui combat efficacement les mauvaises herbes. Le John Deere Gator et le Kotte Garant PTR 30.000 et son système de détection de fumier « John Deere » permettent de fertiliser les champs." À noter que ce n'est pas la première fois que l'on entend parler de l'extension "Agriculture de Précision" puisqu'elle avait déjà eu l'occasion de se faire connaître à travers Farming Simulator 19. Le fait qu'elle ait été téléchargée plus d'un million de fois a sans doute incité Giants Software à renouveler l'expérience avec Farming Simulator 22.





Enfin, n'oublions pas que la mise à jour 1.4 accompagne le DLC. "Elle comprend du contenu gratuit tel que la CLAAS XERION 5000- 4000, la ETV 216i forklift du constructeur allemande Jungheinrich, ainsi que divers outils de l’entreprise tchèque Salek, qui fait ses premiers pas dans la série. En tout, 7 nouvelles machines sont ajoutées dans le jeu", est-il précisé.