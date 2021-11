Farming Simulator 22 : tous les véhicules du jeu présentés en vidéo

Plus que 3 semaines avant de remonter sur son tracteur ou sa moissonneuse batteuse, puisque c'est le 22 novembre prochain qu'on va pouvoir découvrir Farming Simulator 22, toujours édité et développé par GIANTS Software. Après nous avoir dévoilé quelques uns des animaux qu'on va pouvoir découvrir dans cet épisode, le studio nous propose un aperçu des différents véhicules qu'il sera possible de piloter dans le jeu. On nous annonce d'ailleurs pas moins de 400 machines et outils agricoles, modélisées avec soin et authenticité, sachant que les marques les plus renommées du milieu agricole seront dans le jeu : de Case IH à CLAAS, DEUTZ-FAHR, en passant par Fendt, John Deere, Massey Ferguson, New Holland, ou bien encore Valtra. GIANTS Software précise que dans un souci de reproduction fidèle, les développeurs se sont rapprochés des constructeurs et a prêté attention aux moindres petits détails, jusqu’aux boulons utilisés dans chaque machine. Et cette année, il n'y a pas que le visuel qui a été fait avec le plus grand réalisme, le partie sonore a elle aussi bénéficié d'un soin particulier avec une transformation des sons en temps réel qui répond à l’environnement du jeu, nous dit-on.

La sortie de Farming Simulator 22 sera effective le 22 novembre 2021 sur PC, Mac, PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One et Stadia, et une version collector est également prévue et dans lequel on trouvera un gyrophare alimenté par un port USB.