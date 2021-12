Farming Simulator 22 : le jeu cartonne dans le monde, des chiffres impressionnants

Sorti le 19 novembre dernier, Farming Simulator 22 est d'ores et déjà un succès dans le monde. Son éditeur, GIANTS Software, s'est en effet fendu d'un communiqué pour annoncer que plus de 1.5 million d'exemplaires du jeu ont été véndus en seulement une petote semaine, ce qui prouve la popularité grandissante de la série. Si les Farming Simulator ont toujours été des long-time-seller, on se rend compte qu'il y a dorénavant une appétence des joueurs d'acquérir le nouvel épisode dès son lancement. Avec plus de 105 000 joueurs connectés en simultanés sur Steam au moment de sa sortie, le titre fait aussi bien que Battlefield 2042... De quoi donner des ailes à l'équipe de développement qui s'est en plus séparé de Focus Home Interactive pour vivre l'aventure en solo, sans l'aide d'un éditeur pour les épauler. Une belle performance donc, mais qui ne doit pas empêcher la série d'évoluer dans le bon sens, puisque dans notre test , on reprochait à ce Farming Simulator 22 de ne pas s'ouvrir au grand public.