Farming Simulator 22 : l'édition Platinum annoncée, voici la liste des nouveautés

Ce n'est pas tout, puisque Farming Simulator 22 Platinum Édition bénéficiera aussi de











Silverrun Forest, une toute nouvelle carte "inspirée par le Nord-Ouest Pacifique et ses paysages boisés." Les joueurs auront la possibilité d'utiliser des balises d’arbre pour s'adonner à des missions forestières telles que planter de nouveaux types d’arbre, ou alors construire un bateau dans le chantier naval. Cela comprend la chargeuse Volvo L200H High Lift et les abatteuse-groupeuses John Deere 843L-II et John Deere FF55", nous indique-t-on, ce qui portera le nombre total de machines contenues dans le jeu à plus de 500.Ce n'est pas tout, puisque Farming Simulator 22 Platinum Édition bénéficiera aussi de

A l'instar de ses prédécesseurs, Farming Simulator 22 aura droit à une édition Platinum. C'est en effet ce qu'annonce Koch Media via un communiqué officiel où il est précisé que cette nouvelle version débarquera le 15 novembre prochain sur Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PS4, PS5 et PC. En plus de contenir le jeu de base, elle proposera bien évidemment des marques inédites telles que Volvo Group, ainsi qu'une quarantaine de machines et d'outils supplémentaires pour les activités agricoles et sylvicoles. "On profite de l'occasion pour rappeler qu'au début de l'année, Farming Simulator 22 totalisait plus de 3 millions d'exemplaires vendus dans le monde . Nul doute que édition Platinum va lui permettre de soigner ses statistiques.