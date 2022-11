Farming Simulator 22 : l'édition Platinum est disponible, le point sur les ventes du jeu

plus de 20 000 arbres, dont des séquoias robustes et d’autres nouvelles espèces. Elle permet surtout de lancer toutes sortes de constructions, dont un grand huit géant."Les agriculteurs font leur récolte à l’aide de machines de pointe telles que la Volvo EC380DL ainsi qu’une variété de têtes d’abattage, est-il indiqué dans le communiqué. Ils trainent leurs bûches et leurs rondins à travers les forêts denses à l’aide de treuils tels que le Pfanzelt Pm Trac, et franchissent des terrains impraticables avec des engins tels que le Koller K 300-T qui tend des câbles sur des centaines de mètres à travers les bois. Grâce à des conteneurs d’expédition, ils livrent leurs bois à diverses usines de production ou directement à des projets de construction pour fabriquer des bateaux, des niches ou encore des meubles. De nombreux nouveaux points de vente et sites de production résident dans la forêt de Silverrun."Au-delà de l'arrivée de l'édition Platinum, Plaion fait également le point sur les ventes de Farming Simulator 22 : aujourd'hui, le jeu totalise plus de 4 millions d'exemplaires écoulés dans le monde, la barre des trois millions ayant été franchie en janvier dernier . Enfin, n'oublions pas de préciser que ceux qui possèdent déjà le jeu peuvent se procurer le Seaons Pass "Year 1" qui inclut l'extension Platinum. Farming Simulator 22 Platinum Edition est disponible sur Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, PS4, PS5 et PC.