Farming Simulator 22 : c'est déjà 3 millions de copies vendues, un trailer pour bomber le torse

Farming Simulator 22 fait le point sur ses ventes et sans surprise, le jeu continue de progresser dans les charts, avec la joie pour GIANTS Software de nous annoncer que le titre s'est déjà écoulé à plus de 3 millions d'exemplaires. Un score atteint en 9 semaines d'exploitation et qui permet à l'éditeur de sortir un nouveau trailer avec plein de belles citations de la presse internationale, mais aussi de donner des nouvelles du Season Pass Year 1, qui ajoutera pour commencer

Deux mois environ après sa sortie,3 nouvelles marques et 16 machines, qui sont d’ores et déjà téléchargeables. De quoi continuer à tenir les joueurs en haleine.