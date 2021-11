Test 12 Minutes : un huit clos atypique qui joue avec le temps, mais est-ce que c'est bien ?

Le Test

Les boucles temporelles sont à la mode, et c'est tant mieux ! Ce principe ouvre de nouvelles perspectives et il y en a pour tous les goûts. Celle du mignon Minit ne dure par exemple qu'une seule minute, celle de Outer Wilds atteint les vingt-deux minutes, celle de The Forgotten City dépend totalement de vos actions, et celle de Deathloop s'étend sur une journée entière. Quant aux douze minutes qui donnent son titre à la création de Luis Antonio, nous allons tout de suite voir de quoi elles sont faites !

La soirée commence plutôt bien pour notre héros du quotidien, qui rentre chez lui et retrouve sa femme pour un petit dîner en amoureux. Mais au bout de quelques minutes, un policier débarque dans l'appartement, menotte l'épouse et l'accuse de parricide, son père étant décédé il y a huit ans de cela. Et maintenant...c'est à vous de jouer ! Allez-vous tenter de vous battre ? Si tel est le cas, sachez que le flic (ou voyou ?) aura systématiquement le dessus et vous tuera ou vous enverra dans les pommes. Dans les deux cas, vous vous réveillerez sur le pas de votre porte et découvrirez avec étonnement que cette soirée mi-romantique mi-dramatique vient tout juste de recommencer. Et il en sera systématiquement de même dès que douze minutes se seront écoulées depuis votre entrée dans l'appartement. Bienvenue dans la boucle ! Si vous vous souvenez des événements passés (ou plutôt futurs, du coup), votre femme n'en a en revanche nullement conscience. Libre à vous d'essayer de la convaincre de ce qu'il va arriver, ou de mettre en place un plan pour que les choses se déroulent autrement.







En ce qui concerne le gameplay à proprement parler, Twelve Minutes est un véritable jeu d'aventures, qui reprend à son compte les grands principes des point and click. Vous disposez donc d'un système de dialogues à choix multiples, de zones interactives et de quelques objets transportables. Mais le concept de boucle temporelle apporte un nouveau souffle aux énigmes. Il est nécessaire de penser "out of the box" et l'on ressent un véritable soulagement lorsque après plusieurs tentatives infructueuses, une de nos idées finit enfin par s'avérer fonctionnelle. D'ailleurs la durée de vie dépend grandement de votre sagacité. Nous avons atteint la première réelle fin du jeu (il y en a six en tout, dont une ou deux tiennent presque du clin d’œil) en seulement trois heures, alors que certains de nos collègues (que nous ne nommerons pas, par charité chrétienne) ont eu besoin de huit heures pour atteindre ce stade, et sont restés longuement bloqués à certaines étapes cruciales.





CONTRE-LA-MONTRE