12 Minutes : James McAvoy, Daisy Ridley et Willem Dafoe en pleine séance de doublage

Plus que quelques jours avant la sortie du très attendu 12 Minutes sur PC et Xbox One, Xbox Series X|S et l'éditeur Annapurna Interactive a décidé qu'il était temps de donner un peu de biscuit supplémentaire aux joueurs pour leur rappeler qu'un jeu au concept très original va débarquer au beau milieu de l'été. On a le droit à une grosse vidéo d'une dizaine de minutes quasiment, où l'on peut voir les trois acteurs principaux en pleine séance de doublage. Car on vous rappelle tout de même que James McAvoy, Daisy Ridley et Willem Dafoe ont accepté de prêter leur voix à ce thriller interactif; où un homme est bloqué dans une boucle temporelle qui ne dure que 12 minutes. L'occasion de constater l'implication des acteurs pour ce jeu, sachant que certains comme Willem Dafoe sont allés plus loin en termes de jeux vidéo. Outre le fait que c'est toujours intéressant de découvrir des grosses pointures du cinéma à Hollywood participer à un jeu vidéo, on peut également voir quelques séquences de performance capture avec d'autres acteurs. La sortie de 12 Minutes est calée au 19 août prochain sur PC et Xbox.