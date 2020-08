Twelve Minutes : un nouveau trailer frissonnant au casting impeccable

Dans le paysage des exclusivités Xbox, Twelve Minutes fait certainement partie des titres que l'on désire le plus. Déjà, lors de son annonce à l'E3 2019 , le titre d'Annapurna Interactive nous avait tapé dans l'œil : une nouvelle bande-annonce vient tout juste de se montrer lors de la soirée d'ouverture de la gamescom 2020 et, encore une fois, il se trouve que l'on a très envie d'en voir plus.Pour rappel, il s'agit d'un thriller à la patte artistique singulière, en vue du dessus, où un homme se trouve piégé dans une boucle temporelle. Hormis ce problème peu fréquent, il verra sa femme se faire assassiner constamment par la même personne... et c'est forcément un peu l'angoisse.Au-delà de ça, Twelve Minutes imbriquera les performances de comédiens de renom : James McAvoy (Split), Daisy Ridley (Rey dans la dernière trilogie Star Wars) et Willem Dafoe (Le Bouffon Vert dans le premier Spider-Man, entred'autres) participeront alors au doublage pour un récit qui s'annonce poignant.Si le soft est bien prévu en exclusivité sur Xbox One et Series X du côté des consoles de salon, les amateurs de PC seront tout de même ravis d'apprendre que Twelve Minutes arrivera également sur Steam. Quand ? "Bientôt", nous dit-on dans le trailer inédit ci-dessous. Pas de problème, on attend.