12 Minutes : un trailer de lancement qui joue avec le temps

A quelques jours de la sortie de 12 Minutes, l'éditeur Annapurna Interactive a décidé qu'il était temps de publier un nouveau trailer pour ce thriller interactif qui se base sur le concept de la boucle temporelle. Il faut dire que le jeu sera disponible sur Steam et sur le Xbox Game Pass le 19 août prochain, et que le temps lui est donc compté. La bande annonce joue d'ailleurs sur le temps, et les fameuses 12 minutes qui seront nécessaires au personnage principal pour empêcher sa mort systématique et tenter de sauver sa femme d'un policier qui débarque à l'improviste. Accompagné d'un casting vocal 5 étoiles, avec James McAvoy (X-Men), Daisy Ridley (Star Wars) et Willem Dafoe (Spider-Man), 12 Minutes sera sans nul doute l'une des sensations de cet été 2021.