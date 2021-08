Test 12 Minutes : un thriller intelligent et captivant, voici toutes les notes dans le monde

Deux ans après avoir créé l'événement lors de l'E3 2019 (le dernier E3 en physique avant l'arrivée du Coronavirus), 12 Minutes est enfin disponible sur PC (Steam) et dans l'écosystème Xbox, sachant qu'il fait partie du catalogue du Xbox Game Pass. Thriller narratif qui se repose sur une histoire de boucle temporelle où un homme va tout faire pour prévenir sa femme d'un danger en seulement 12 minutes, le titre de Luis Antonio a réussi à convaincu l'ensemble de la presse spécialisée dans le monde. Sur Metacritic, le jeu obtient la note moyenne de 80% dans sa version PC, 78% sur Xbox Series X|S, avec la même explication : il s'agit d'un jeu intelligent et captivant qui propose une expérience hors du commun. Il faut dire que le titre se distingue sur plusieurs aspects, la vue pour commencer, mais aussi son gameplay et surtout son atmosphère. Nombreux sont ceux qui prétendent que la fin participe à ce sentiment de jeu mystérieux et que la fin mérite son pesant de cacahuètes.



La sortie de 12 Minutes est attendue pour le 19 août prochain.





Gamespot : 9/10

GamesRadar+ : 9/10



WorthPlaying : 9/10

GamingTrend : 9/10



DualShockers : 8.5/10



Destructoid : 8/10



VG24/7 : 8/10



IGN : 8/10



EGM : 8/10

ScreenRant : 8/10



Windows Central : 7/10



The Gamer : 6/10

PC Gamer : 5.3/10