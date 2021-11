12 Minutes : l'exclu Xbox est terminée, le jeu sort sur PS4, PS5 et Nintendo Switch

Six mois, c'est le temps qu'aura duré l'exclusivité que Microsoft aura signé avec Anapurna Interactive pour avoir en premier le jeu 12 Minutes. Sorti en effet en août dernier sur Xbox Series X|S, Xbox One et PC, le thriller en huis clos du game designer Luis Antonio va enfin arriver sur d'autres plateformes, sur PS5, PS4 et Nintendo Switch. C'est le 7 décembre prochain que les joueurs vont pouvoir se plonger dans ce jeu atypique qui s'inscrit dans la mode des boucles temporelles, puisque l'histoire nous raconte comment un homme se retrouve bloqué dans une séquence de vie interminable qui ne dure que 12 minutes. C'est d'ailleurs le temps qu'il a pour essayer d'empêcher le meurtre de sa femme et son arrestation par un policier pas très clair. Pour les gens qui souhaitent savoir ce que vaut le titre, vous pouvez lire notre test dans nos colonnes