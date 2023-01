Twelve Minutes : le surprenant jeu indé est disponible sur Netflix, nouveau trailer

c'est depuis novembre 2021 que

Netflix s'est lancé à l'assaut du jeu vidéo, afin d'élargir son offre en plus des films et des séries. Depuis, le catalogue s'est étoffé de 48 jeux, parmi lesquels des titres aussi divers que variés. On sait par exemple que TMNT : Shredder's Revenge arrivera sur Netflix en 2023. En attendant, un nouveau trailer de ce Twelve Minutes a été dévoilé.





Vous connaissez le jeu Twelve Minutes ?



Le but : guider un homme dans son appartement, bloqué dans une boucle temporelle fatale, qui se répète toutes les 12 minutes. À vous d'empêcher sa mort.



C’est dispo ! pic.twitter.com/0M8FbPosrv — Netflix France (@NetflixFR) 3 janvier 2023









Sorti à l'été 2021 sur PC, PS4 et Xbox One, Twelve Minutes est désormais disponible sur Netflix, qui continue d'élargir son catalogue de jeu afin d'essayer de devenir à son tour le vrai Netflix du jeu vidéo. En réalité, 12 Minutes est sorti le 13 décembre dernier, mais sa sortie ayant été très peu médiatisée, la plateforme de streaming en remet une couche aujourd'hui avec une série de tweets qui rappellent qu'il est possible de jouer à des jeux vidéo via la plateforme. Le jeu est disponible sans surcoût et peut se jouer aussi bien sur iOS et Android via l'application. On rappelle en effet que