Tencent : un open-world AAA sur PS5 et Xbox Series X, par l'ex-dirigeant de Rockstar San Diego

Lightspeed & Quantum, a carrément ouvert un studio de développement en Californie du nom de LightSpeed LA. Son but ? Sortir un open-world avec à gros budget, s'attribuant alors la fameuse qualification "AAA", pour les machines next-gen.



Plus qu'un souhait, le chantier est actuellement en cours et s'est déjà trouvé un dirigeant en la personne de Steve Martin, qui était encore le directeur de Rockstar San Diego il y a peu de temps. L'homme occupe également le rôle de producteur exécutif en charge du développement et chapeaute alors une équipe constituée en partie d'anciens de 2K Games, Insomniac Games, Rockstar et même Respawn Entertainment !



Des bases très solides, donc, d'autant plus que ce nouveau studio s'appuiera sur un principe humain fort : l'anti-crunch. Une politique plutôt saine que l'on espère fructueuse même s'il faudra certainement patienter longuement pour voir de premières images du projet prévu sur PS5 et Xbox Series X.

Après avoir dévoilé récemment un jeu en monde ouvert cyberpunk et conçu en interne, Tencent enchaîne les annonces et l'on apprend, via gamesindustry , que le géant chinois ne compte absolument pas s'arrêter là : pour ainsi dire, une des branches du groupe basée aux États-Unis depuis 2008,