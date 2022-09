From Software : Sony et Tencent rachètent une partie du studio des créateurs d'Elden Ring

On le sait, depuis quelques années, les gros rachètent les plus petits, surtout dans le jeu vidéo. Alors qu'on apprend il y a quelques heures à peine que le géant chinois NetEase vient de racheter entièrement Quantic Dream, voilà qu'un communiqué officiel de Kadokawa Corporation nous signale la pris de participation de Sony Interactive Entertainment et Tencent Games à hauteur de 30% du capital de FromSoftware pour les deux entreprises combinées. Dans le détail, Tencent (via sa filiale Sixjoy Hong Kong) a racheté 16,25% des actions de FromSoftware tandis que Sony Interactive Entertainment s'est emparé de 14,09%. C'est une grosse part de gâteau que s'offrent les deux entités, qui devraient permettre au studio derrière la série des Dark Souls et du récent Elden Ring de continuer sa croissance. Forcément, avec le succès incroyable de Elden Ring et ses plus de 16 millions de ventes, la valeur du studio a grimpe en flèche et ses prochaines productions devraient être encore plus coûteuses.



Toutefois, derrière cette manoeuvre, il se pourrait bien que l'objectif est de faire de FromSoftware une société qui puisse éditer elle-même ses propres jeux, et se séparer des services de partenaires-tiers à l'international. Parce que si FromSoftware est son propre éditeur au Japon, il passe par de nombreux intermédiaires en Europe et aux Etats-Unis. On se rappelle que Sekiro avait été édité par Activision, et la série des Dark Souls + Elden Ring par Bandai Namco Entertainment. Sécuriser ces prochaines nouvelles IP serait donc le nerf de cette manoeuvre financière.