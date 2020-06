Tencent : le géant chinois prend le contrôle du studio derrière DayZ et Arma

Mon appétit est insatiable, je suis déjà un titan dans le secteur du jeu vidéo et je m'étends de plus en plus vers l'occident. J'ai déjà lancé mon propre battle royale pris le contrôle du studio derrière Spec Ops The Line , récupéré le projet de System Shock 3, je suis, je suis ? Tencent, bien sûr. Who's else ?Ainsi, toujours dans son inlassable objectif de conquête, le géant chinois vient d'annoncer qu'il était devenu actionnaire majoritaire de Bohemia Interactive, l'iconique firme à qui l'on doit Dayz, Arma ou encore Vigor. Des productions qui ont un peu perdu de leur popularité mais qui pourraient, ainsi, s'offrir une cure de jouvence avec un tel groupe aux commandes : on ne sait pas encore quel est l'objectif de Tencent, si ce n'est investir progressivement dans les entreprises européennes, mais l'on devrait bientôt le savoir.