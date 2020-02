Tencent : le géant chinois investit dans Yager, le studio derrière Spec Ops The Line

Si le studio Yager est aujourd'hui relativement discret, on lui doit l'une des meilleurs productions de la génération précédente, Spec Ops The Line, sorti en 2012. TPS à l'écriture remarquable, le jeu s'était largement fait remarquer... après coup. Malheureusement, ce fut un échec commercial cuisant pour 2K Games, qui n'a jamais évoqué la possibilité d'une suite.Yager a su tout de même rebondir avec le développement de Dead Island 2 - malheureusement annulé - et s'est maintenant spécialisé dans les jeux online, dont l'actuel shooter The Cycle. Bref, il s'agit d'un business model dans lequel croit Tencent puisque la compagnie chinoise vient d'investir massivement dans le capital de la firme, pour une somme indéterminée.Tencent, première compagnie vidéoludique mondiale, qui continue de se déployer partout dans le monde, y compris en Europe : autant dire que son ascension ne risque pas de s'arrêter là.