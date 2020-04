DayZ : malgré la fermeture d'un studio, les mises à jour se poursuivront

Alors que le studio slovaque en charge de DayZ vient de fermer ses portes, Bohemia Interactive tient à rassurer les joueurs en précisant que cela ne signifie pas l'arrêt des mises à jour. Établi à Bratislava, cette antenne comptait plus de 40 employés au moment de sa fermeture comme l'expliquent nos confrères de GamesIndustry.biz, et un grand nombre de ces derniers ont déjà trouvé refuge dans d'autres structures de Bohemia, ou au sein du studio Nine Rock Games de THQ Nordic.



Quoi qu'il en soit, DayZ continuera d'être régulièrement mis à jour grâce aux bons soins du studio de Prague qui est intégralement dédié au titre.

We recently closed our Bratislava studio. It was a mutual decision between management and studio leads, and we want to thank all team members for their contribution.



This decision won't affect the future dev. of DayZ, which will continue as outlined here: https://t.co/iXt1gntkTa pic.twitter.com/Ca6nKH4KcW