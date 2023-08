Tekken 8 : il faudra attendre 2024 pour y jouer, il y aura des avatars façon Mii HD aussi...

Avec une campagne promotionnelle aussi agressive depuis plusieurs mois, Tekken 8 présentait tous les signes d'un jeu qui sortait en fin d'année, mais il faudra attendre 2024 pour finalement mettre la main dessus. Bandai Namco Entertainment et son producteur Harada-san ont en effet dévoilé la date de sortie lors de la conférence nocturne de la gamescom, et c'est le 26 janvier 2024 qui a été fixée. Il faut dire qu'avec Street Fighter 6 sorti en juin dernier et Mortal Kombat 1 qui déboule en septembre prochain, Tekken 8 préfère fuir l'affrontement afin de mieux régner en début d'année prochaine. Un choix stratégique plutôt malin qui peut en effet porter ses fruits dès le lancement et sur les mois qui suivront sa commercialisation. En attendant, un nouveau trailer a été lâché dans lequel on apprend l'introduction d'un hub multijoueur, à l'image de ce qui a été fait dans le dernier Street Fighter 6. Il sera possible de créer son avatar, ambiance Mii, de participer à des modes de jeux type Arcade Quest, et de se laisser porter par des tutoriels, l'idée étant de permettre aux novices d'arriver dans le jeu en douceur afin d'apprendre ses mécaniques de gameplay. Et oui, il faut toujours penser à la nouvelle génération...