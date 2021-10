Switch Online : les jeux N64 seront en 60hz, mais pas en français, il faudra choisir

Il y a 3 semaines environ, Nintendo nous faisait la surprise d'un catalogue étendu pour les abonnés du programme Switch Online, avec l'arrivée des jeux N64 et Mega Drive. Si l'annonce a été accueillie dans la joie et la bonne humeur, exception faite du prix supplémentaire à rajouter, qui est d'ailleurs encore méconnu, certains utilisateurs ont cru reconnaître les versions européennes de ces jeux, qui tournent donc en 50hz, puisque c'était la norme à l'époque. Histoire de ne pas laisser les joueurs dans le flou, Nintendo a décidé de prendre la parole sur les réseaux sociaux et de rassurer sa communauté.





All Nintendo 64 games included with #NintendoSwitchOnline + Expansion Pack can be played in 60Hz English language versions. Select games will also have the option to play the original European PAL version with language options. pic.twitter.com/nZeO4WQaPN — Nintendo of Europe (@NintendoEurope) 11 octobre 2021



Tous les jeux tourneront bien en 60hz, mais ne seront disponibles alors qu'en langue anglaise. Cela signifie que les non-anglophones devront choisir entre le français ou le 60hz, ou se mettre rapidement à suivre les cours d'anglais avec assiduité. De quoi rassurer les joueurs, notamment les speedrunners, qui excluent évidemment tous les jeux 50hz qui tournent moins vite. Car petit rappel des faits : dans les années 90, il existait trois zones de publication pour la télévision, à savoir le PAL, le NTSC et le SECAM. Si le NTSC englobait les Etats-Unis et le Japon, le PAL et le SECAM était réservés pour l'Europe et la France, qui devait se contenter d'une norme 50hz plus lente. On se souvient d'ailleurs que pour la Super Nintendo, il était possible de rajouter une puce capable de faire passer la console en mode 50/60hz qui garantissait un meilleur usage des jeux. C'était la belle époque.