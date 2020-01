Switch : Nintendo France va réparer tous les Joy-Con défectueux

Face à la colère et aux menaces des associations de consommateurs qui pointent du doigt les Joy-Con de la Switch, Nintendo France a annoncé que ces derniers seraient réparés, même hors garantie. Si vous n'êtes pas au courant de l'affaire, sachez que la console souffre d'un défaut appelé Joy-Con Drift ; celui-ci se traduit par un curseur qui se déplace alors que les sticks ne sont pas actionnés. Le problème a pour origine la faible qualité du mécanisme utilisé par Nintendo, ce qui favorise l'infiltration de saletés et fausse ainsi les relevés.

Forcément, après un certain temps, les choses empirent et les commandes deviennent de moins en moins précises. Alors que la firme a pris le problème très au sérieux outre-Atlantique, Nintendo France n'a pas fait preuve du même empressement et s'est retranché derrière les conditions de vente. Depuis, la fronde a pris de l'ampleur alors que l'association 60 millions de consommateurs a élu la Switch "Produit le plus fragile de l'année 2019". Pour sa part, l'UFC Que Choisir a menacé la firme d'une action en justice.

Selon Philippe Lavoué (Directeur Général de Nintendo France) qui s'est confié à nos confrères du quotidien Le Monde, l'entreprise est au courant des rapports récents, mais le nombre de cas serait extrêmement faible. Néanmoins, des consignes précises ont été données au service après-vente et aux partenaires, afin que les manettes défectueuses soient réparées ou remplacées sans difficulté, même lorsque la garantie commerciale est expirée.

Reste à savoir si ces opérations seront gratuites ou pas, ce qui n'est spécifié nulle part dans ces déclarations. En effet, il pourrait s'agir d'une simple garantie de la prise en charge des Joy-Con concernés.