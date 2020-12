Switch : des ventes de fou en Chine, mieux que la PS4 et la Xbox One combinées

À peine un an après la sortie officielle de la Switch en Chine, Bloomberg nous apprend que la console de Nintendo domine le marché dans l'empire du milieu, sur un marché traditionnellement dominé par le PC et le mobile. En effet, sur l'année 2020, 1.3 millions de Nintendo Switch ont trouvé vendeur selon les chiffres de Niko Partners, ce qui représente plus du double du total des ventes combinées de la PS4 et de la Xbox One sur la même période. Au total, ce sont 3.94 millions de Switch qui ont donc trouvé preneur en Chine depuis la sortie de la console (et sa disponibilité sous le manteau), ce qui surpasse aussi les 3.52 millions de ventes pour PS4 et la Xbox One combinées. Rappelons que le gouvernement chinois avait interdit la commercialisation de consoles de jeu vidéo en 2000, et que cette interdiction avait pris fin en 2014 avec la sortie de la Xbox One, suivie en 2015 par la PS4.

Le problème, c'est que les jeux doivent toujours être validés par un organisme gouvernemental avant de pouvoir être vendus, ce qui empêche nombre de titres d'arriver sur le marché légal. Ainsi, les gameurs de l'Empire du Milieu doivent en passer par l'import (via Hong-Kong) pour mettre les mains sur The Legend of Zelda : Breath of the Wild ou encore Animal Crossing : New Horizons. Cependant, d'autres titres plus grand public sont directement disponibles à l'image de Super Mario Bros. U Deluxe, Mario Kart 8 Deluxe, Super Mario Odyssey, et surtout Ring Fit Adventures dont le succès est phénoménal, en partie grâce au confinement hyper strict qui a suivi la pandémie de COVID-19.