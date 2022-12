Super Nintendo World : le parc d'attractions va ouvrir ses portes à Los Angeles, la date révélée

En place à Osaka au Japon depuis le 18 mars 2021, le parc d'attractions Super Nintendo World va bientôt arriver à Los Angeles. Dans un communiqué, accompagné d'une vidéo de présentation, Hollywood Studios nous informe que l'ouverture de cette nouvelle zone se fera le 17 février 2023 après plusieurs années de travaux. A première vue, on sera peu ou prou sur la même disposition que le parc établi au Japon, avec les mêmes activités proposée et ce même principe de parcours initiative avec ce bracelet connecté à son smartphone, le fameux Power-Up Band, disponible en 6 versions différentes - parfait pour les collectionneurs. Si le manège Yoshi's Adventure n'a pas été reproduite dans la version américaine du Super Nintendo World, on retrouvera en revanche le Mario Kart : Bowser's Challenge, qui nous permettra de monter dans un wagon, masque VR sur la tête pour avoir la sensation d'être plongé sur un circuit de Mario Kart. Il sera possible aussi de croiser ses personnages préférés du monde de Mario, de faire des photos avec eux, mais aussi d'aller se restaurer au Toadstool Cafe et goûter les plats thématiques.



Ouverture des portes dans les environs de Los Angeles le 17 février 2023.