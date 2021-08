Super Nintendo : des Super Soccer + Tetris & Dr Mario d'époque en vente chez PixelHeart

Un peu plus d'un mois après avoir créé l'événement en mettant en vente 500 exemplaires totalement neufs d'époque de F-Zero sur Super Nintendo , PixelHeart continue de régaler les amateurs de rétrogaming et tous les collectionneurs. On se rappelle que 200 copies du jeu Super Tennis avaient été proposées 15 jours plus tard et il semblerait que le revendeur marseillais ne semble pas vouloir s'arrêter en si bon chemin. En effet, depuis quelques jours, la rubrique SNES Legends s'est encore enrichi de deux jeux : Super Soccer et Tetris & Dr Mario, qui sont eux aussi des copies originales des années 90 et dans un état totalement neuf. A l'instar de F-Zero et de Super Tennis, il s'agit d'un dead stock italien, ce qui signifie que les mentions sur la boîte et la notice seront en langue italienne. Comme d'habitude, les puristes n'auront que du mépris pour ce genre de produits, alors que les autres se jetteront dessus sans se poser de question.A noter que si Super Soccer est vendu 39,90€ Tetris & Dr Mario est proposé à 49,90€ , sans doute parce qu'il y a deux jeux en un. En ce qui concerne les stocks, il reste 113 copies (sur les 200 proposés) pour Super Soccer, alors qu'il n'y a plus que 61 exemplaires (sur les 250 au total) pour Tetris & Dr Mario. Si vous êtes intéressés, sachez que vous pouvez toujours bénéficier de 15% avec le code promo de JEUXACTU, il suffira de le rentrer au moment de l'achat : jeuxactupix.