F-Zero : PixelHeart met en vente des jeux neufs de l'époque PAL, il y en a que 500 !

Editeur qui s'est spécialisé dans le rétrogaming, PixelHeart est une marque qui commence doucement mais sûrement à s'imposer dans le paysage du jeu vidéo. Quelques mois après avoir fait la Une des médias après avoir mis en vente des rééditions de jeux NeoGeo de la marque Visco (ils ont récupéré les droits), voici que la jeune société française basée à Marseille fait le buzz depuis quelques heures après avoir annoncé la commercialisation d'un stock inédit de jeux F-Zero sur Super Nintendo. Il s'agit en effet d'un dead stock de 500 exemplaires, issus de la version italienne du jeu sorti en 1990, et proposé à 49,90€. Une aubaine pour les collectionneurs et toutes celles et ceux qui souhaitent obtenir une version mint du jeu, sachant qu'il s'agit des derniers et uniques exemplaires.







PixelHeart explique bien qu'il s'agit des versions originales, complètes mais sans blister, mais en revanche livrées dans un étui en plastique pour la bonne protection. Il est tout de même indiqué que certains modèles peuvent avoir quelques petites traces sur la boîte compte-tenu du stockage pendant toutes ces années. Pour info, au moment où l'on écrit ces lignes, il ne reste plus que 241 exemplaires en stock, et d'ici la fin de la journée, le lot sera sans doute entièrement parti. Quant à ceux qui achètent à plusieurs quantités pour les revendre à prix d'or ensuite sur eBay et Leboncoin, on les voit d'ici...