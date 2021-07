F-Zero : on déballe et on fait gagner un des exemplaires du jeu d'époque via PixelHeart

Rappelez-vous, il y a 10 jours, PixelHeart faisait la une des médias spécialisés après la mise en vente d'un dead stock de 500 pièces de F-Zero sur Super Nintendo , récupéré auprès d'un revendeur italien. Vendus 49,90€, ces exemplaires de F-Zero en version PAL de l'époque sont tous parti en moins de 24 heures, preuve de la popularité du jeu plus de 30 ans après sa sortie. Il faut dire que trouver un dead stock d'un jeu pareil, même en version italienne, est un événement assez rare pour attiser la curiosité des collectionneurs et des spéculateurs. Toujours est-il que l'intention pour PixelHeart, c'est de capitaliser sur sa gamme Super NES Legends qui consiste à retrouver puis commercialiser des jeux neufs (mint) à un tarif honnête et équitable, et ainsi dénoncer les pratiques douteuses des spéculateurs sur les sites de revente tels que eBay ou LeBonCoin. PixelHeart a d'ailleurs eu la gentillesse de nous envoyer un exemplaire de ce magnifique F-Zero et nous nous sommes empressés de vous faire un bel unboxing pour vous montrer le contenu de ce jeu vieux de plus de 30 ans. PixelHeart ayant la main sur le coeur, l'éditeur nous a aussi envoyé des jeux NES, Dreamcast, Megadrive et NeoGeo AES pour qu'on puisse vous montrer aussi la qualité que sait produire cette jeune entreprise marseillaise.Sachez d'ailleurs que nous sommes en mesure de vous proposer un code promo "jeuxactupix" pour bénéficier de 15% de remise sur l'ensemble du catalogue du site de PixelHeart . De même, un jeu-concours a été mise en place sur notre compte Twitter pour vous permettre de repartir avec une copie du jeu F-Zero issu de ce dead stock. Bonne chance les ami.e.s !