F-Zero X : le jeu culte de la N64 arrive sur Nintendo Switch, un trailer nostalgique

En lançant l’abonnement Switch Online + Pack Additionnel au mois de septembre dernier, Nintendo avait deux principaux objectifs : fidéliser sa communauté via un service payant (comme le fait Sony Interactive Entertainment avec son PlayStation Plus et Microsoft avec le programmer Games with Gold) en leur offrant des jeux rétro qui touchent forcément à la nostalgie, mais aussi s'affranchir des problèmes liés à l'émulation pour certains jeux. Et afin de nous donner envie de franchir le pas, ou de consolider notre choix d'avoir souscrit à cet abonnement, la firme japonaise nous annonce de bon matin l'arrivé de F-Zero X dans la formule (qui coûte 50€ par mois on vous le rappelle) à partir du 11 mars prochain. L'occasion de nous partager ce nouveau trailer format 4/3, comme à l'époque de sa sortie, et nous rappeler combien le jeu était une petite tuerie à la fin des années 90. Certes, visuellement le jeu a mal vieilli (on était aux prémices des graphismes 3D), mais en termes de sensation et de pilotage, tout est resté intact. D'ailleurs, Nintendo a procédé à des réajustements techniques puisque F-Zero X sur Nintendo Switch sera jouable en 60fps avec 30 bolides en simultané sur les circuits, ce qui risque de pas mal changer la donne. Maintenant, on attend un remake de l'un des deux épisode de F-Zero, ou mieux, une suite...

Si Banjo-Kazooie et The Legend of Zelda : Majora's Mask sont déjà disponible dans l'offre Switch Online + Pack Additionnel, d’autres jeux cultes comme Mario Golf, Pokémon Snap et Kirby 64 arriveront prochainement.