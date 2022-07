F-Zero : un fan dépense une fortune pour demander à Nintendo de relancer la série, voici la réponse

La fascination que certains fans ont pour une licence peut les conduire à faire des folies, comme ce fut le cas du tweetos Momiji qui préfère conserver l'anonymat. Pour mieux comprendre l'histoire, il faut remonter à l'assemblée annuelle de Nintendo qui s'est tenue récemment. À cette occasion, un actionnaire a demandé au constructeur japonais s'il avait intention de créer des nouveaux jeux ou des remakes basés sur des séries ayant marqué l'histoire du groupe, dont F-Zero. Ce à quoi le président de la firme, Shuntaro Furukawa, a répondu : "Il est réellement difficile de développer des nouveaux jeux et des remakes, y compris des suites, pour chaque jeu que les gens réclament, mais nous sommes reconnaissants et apprécions que les joueurs expriment leurs attentes par rapport à nos jeux." De la pure langue de bois, clairement.Ce qui est particulièrement intéressant, c'est que nos confrères de Business Insider sont entrés en contact avec l'actionnaire en question, et il s'avère qu'il s'agit de Momiji. Domicilié au Japon, il leur a expliqué qu'en février dernier, il a acheté une centaine d'actions Nintendo pour une valeur totale de 5,6 millions de yens (un peu plus de 40 000 €). Cette dépense - financée par la vente d'actions d'une autre compagnie - lui a ouvert les portes de la fameuse assemblée annuelle, sans pour autant avoir la garantie de pouvoir poser une question. C'était un peu la cerise sur le gâteau. "Je joue aux jeux Nintendo depuis que je suis tout petit, a-t-il confié à Business Insider. J'adore cette sensation de vitesse dans F-Zero."Dans son papier, notre confrère ajoute s'être renseigné auprès d'un représentant de la société, et effectivement, le ticket d'entrée pour participer à l'assemblée annuelle de Nintendo correspond bel et bien à l'investissement consenti par Momiji. Quoi qu'il en soit, ça fait maintenant 18 ans que F-Zero est au garage (le dernier épisode en date est F-Zero : Climax sorti en 2004 sur Game Boy Advance), et les puristes commencent sérieusement à se demander s'ils auront la chance d'assiter au retour de la licence de leur vivant.En attendant, on rappelle que l'excellentissime F-Zero X figure dans le catalogue du Nintendo Switch Online + Pack Additionnel. Un moyen comme un autre d'attendre un éventuel miracle.