Super Mario : à l'occasion des 35 ans, Nintendo dévoile une collection chez Uniqlo

Cette année marquera un anniversaire symbolique : celui des trente-cinq ans de Super Mario qui, encore aujourd'hui, continue de marquer l'industrie au fer rouge. Et Nintendo compte bien sabrer le champagne : LEGO proposera des jouets tout à fait inédits (dont les détails précis viennent d'ailleurs d'être donnés) et Levi's a déjà dévoilé quelques vêtements à l'effigie du plombier moustachu. Désormais, au tour du géant Uniqlo de proposer une collection officielle entièrement dédiée à cette nouvelle bougie.Six tee-shirts pour les hommes, autant pour les enfants - où sont passés les modèles pour femmes ? - qui arborent différents motifs dessinés pour l'occasion : surtout, on retiendra les prix attractifs des produits qui n'excèdent en aucun cas treize euros... et ça, c'est un argument de poids. Encore faut-il réussir à récupérer son vêtement, toutes les boutiques Uniqlo étant fermées jusqu'à nouvel ordre à cause du coronavirus.Tous les modèles sont accessibles depuis le site internet de la marque, juste ici