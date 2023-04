Super Mario Le Film : les critiques sont tombées, c'est la désillusion, voire la douche froide

Il était voué à un succès total, taillé pour être l'un des films les plus appréciés du public, mais aussi de la presse, mais Super Mario Bros The Movie a failli à sa tâche. La levée (tardive) de l'embargo critique va sans doute en décontenancer plus d'un, puisque les retours presse sont loin de faire l'unanimité. Au moment où l'on pose ces lignes, le film Super Mario Bros affiche la note moyenne de 48% sur le site agrégateur Rotten Tomatoes. Sur Metacritic, la douche est elle aussi froide avec un Métascore de 49%. Sur l'ensemble des avis des journalistes, il y a évidemment de bonnes reviews, mais aussi de nombreux avis négatifs, et ce qui est reproché avant tout au métrage, c'est de ne rien raconter malheureusement. Avec sa durée de 92 min (1h22 de film si on retire le générique de fin), le film est court, trop court, et surtout il essaie de placer un maximum de choses en un temps record. En fait, le film va à mille à l'heure, expédie chaque séquence et ne prend jamais le temps de se poser, ne serait-ce que pour la contemplation. Ce besoin obsessionnel de rusher le peu d'histoire qu'il y a ruine totalement le film.









En France, les retours des journalistes sont équivalents, puisque sur Allociné, au moment où l'on rédige notre article, la moyenne des notes de la presse se situe à 2.5/5, soit à peine la moyenne. "Entre le Royaume de la Jungle – marketing – et le Royaume champignon – non hallucinogène, hélas, Mario file à cent à l’heure, les couleurs pètent et l’imagination reste au point mort. Passent trois répliques amusantes. Et une antiphrase : Ce n’est pas de la pub, c’est du cinéma." nous décrit L'Obs qui donne une seule étoile sur 5 au film produit par Nintendo. Chez Télérama, on en est à regretter le film live-action de 1993 par ces mots : "On en vient à regretter le drôle de chaos du premier film, de 1993, qui propulsait les frères Mario dans une dystopie punk. Ce fut un échec public et critique. Trente ans après, Nintendo ne prend plus de risques et propose un film conventionnel." Chez Sud-Ouest en revanche, on a plutôt bien apprécié le spectacle et il est décrit de la sorte : "Certes, on n’échappe donc pas à un effet compilation parfois gratuit, mais le rythme est si effréné qu’on n’a pas le temps de s’ennuyer si l’on connaît a minima, l’univers, le lore de la mascotte de Nintendo." Si Super Mario Bros Le Film a déçu la profession en majeure partie, c'est en revanche le public qui va évidemment décidé du sort du film, et quelque chose nous dit que ce dernier sera réceptif et fera du film un vrai succès populaire et commercial. Réponse dans quelques jours...