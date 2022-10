Super Mario Bros : un employé de McDonald's a fait fuiter le nouveau visage de Mario

Un employé de McDonald’s aux Etats-Unis a fait leaker le visage de Mario qu’on verra dans le film d’animation. Ça ne change pas des jeux vidéo en fait.



L’entendre parler avec la voix de Chris Pratt, ce sera plus déroutant en revanche… pic.twitter.com/YONlYqZ846 — Maxime CHAO (@MaximeChao) 5 octobre 2022

Il y a quelques jours, Nintendo a donné rendez-vous au monde entier pour communiquer enfin sur le film d'animation Super Mario Bros, qui termine sa production dans les studios d'Illumination. La sortie du film étant attendue pour le 7 avril prochain, Nintendo peut enfin commencer à parler de lui et nous montrer ses premières images. Un Nintendo Direct est d'ailleurs prévu à cet effet ce jeudi 6 octobre à 22h heure française et dans lequel le premier trailer sera dévoilé. En attendant, il faut se contenter de la première affiche du film qui n'a pas manqué de faire parler d'elle sur les réseaux sociaux. Si l'on aperçoit parfaitement le Royaume Champignon et les Toads qui accompagneront Mario dans sa nouvelle aventure, le plombier italien tourne le dos aux spectateurs, histoire de garder encore un peu le suspense quant à son faciès. Mais c'était sans compter sur un employé de MacDonald's aux Etats-Unis qui s'est retrouvé avec du matériel promotionnel en avance où l'on aperçoit Mario de face, sourire aux lèvres. Forcément, l'envie de partager cette image a été tentante et elle s'est rapidement retrouvé sur Twitter. Un leak qui permet donc de constater que le Mario du film d'animation ne change pas beaucoup des jeux vidéo. La tête est peut-être plus rondouillard, le nez plus petit et l'aspect un peu moins jeu vidéo, mais globalement, on retrouve notre Mario international. Certains trouvent que le personnage donne le sentiment d'un personnage qui s'est déguisé en Mario, du fait de vêtements à l'aspect trop réaliste. Si ce design continue de faire débat, de notre côté, on a hâte de découvrir le premier trailer.