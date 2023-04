Super Mario Bros Le Film : c'est bien, juste dommage que ça ne raconte rien (Critique)

Le 5 avril 2023 est définitivement une date à marquer d’une pierre blanche pour la France. Parce que ce même jour sort deux films majeurs made in baguette et croissant. Le premier n’est autre que la partie 1 des Trois Mousquetaires, véritable blockbuster à la française qui va peut-être relancer le cinéma de genre avec des ambitions dans l’Hexagone, alors que le deuxième film, c’est le très attendu Super Mario Bros The Movie, créé en grande partie en France, dans les studios d’Illumination à Paris. Et oui, une grosse partie de l’équipe de production est française et si vous faites attention aux crédits à la fin du film, vous verrez un nombre hallucinants d’artistes français. Alors le chauvinisme, c’est bien, mais qu’en est-il du résultat final ? Et bien, tout dépend de vos attentes, car même si le film s’adresse à tout le monde, Nintendo a surtout ciblé un public particulier, les enfants ; de préférence ceux de moins de 10 ans…

Commençons tout d’abord par mettre les choses au clair et résumer le fond de notre pensée à la suite des trois projections presse (deux en VF, une en VO) de ce Super Mario Bros The Movie. Oui, nous avons passé un bon moment devant le film, même si ce dernier a de nombreux de défauts qu’on va évidemment développer dans notre critique. Mais tout de même, nous étions quand même en droit d’attendre autre chose que le scénario inexistant des jeux vidéo. Alors oui, certains me diront que pour le coup, c’est videogame accurate, mais bon sang, c’était le bon moment pour justement tordre le cou à cette mauvaise réputation des jeux Mario et d’aller plus loin dans le lore. Et pourtant, c’est bien ce que tente le film au début, en intégrant la famille de Mario et de Luigi dans l’histoire. On découvre en effet ses parents, mais aussi ses oncles, tantes et grands-parents. Une réunion de famille qui jette d’ailleurs le trouble sur l’âge véritable de nos deux plombiers. S’agit-il de jeunes adultes qui n’ont pas encore quitté le cocon familial, ou des adolescents qui ont déjà quitté les bancs de l’école afin de subvenir à leurs besoins ? Une chose est sûre, les deux frères sont déjà sur le marché du travail, puisqu’ils ont fondé leur petite entreprise de plomberie, mais habitent encore chez leurs parents. Jusque-là, rien de choquant, après tout, des enfants qui restent chez papa maman même après leur 40 ans, ça existe aussi dans notre réalité.







Le problème est ailleurs, dans leur attitude envers leur parents, comme si Mario et Luigi encore que des adolescents. Il suffit de voir comment Mario sort de table pour aller se réfugier dans sa chambre après une mauvaise réflexion de son père. On ne sait pas si Nintendo a voulu brouiller les pistes, mais le rapport humain est perturbant, voire incohérent. De toutes les façons, tout le film ne s’embarrasse pas d’une certaine logique, mais tente plutôt de faire jouer la nostalgie et le fan-service, au point même d’oublier d’être un film où l’on raconte une histoire avant tout. Et avec sa durée de 92 min (crédits de 10 min y compris), Super Mario Bros The Movie va tenter l'impossible : placer un maximum de choses en un minimum de temps. Le film donne alors l’impression d’assister à une course de 100 mètres, où tout est alors expédié.









TROP COURT ET SANS SCÉNARIO



C’est d’ailleurs sur ce point que presse et public s’écharpe sur les réseaux sociaux depuis la sortie du film : l’absence de véritable scénario et de développement de personnages. Avec 49% sur Rottent Tomatoes pour la critique et 98% pour les avis spectateurs, le film de Nintendo et d’Illumination fait le grand écart. L’un des points d’accroche entre les deux clans se situe aussi au niveau de la durée. En retirant le générique, il ne reste plus que 1h22 de métrage, ce qui est sacrément court pour tenter de raconter une histoire. Certains défendent l’idée que c’est la durée idéale pour les enfants. Mais dans un monde où nos bambins bingwatchent des séries comme Pat Patrouille, Ricky Zoom ou LEGO Ninja, difficile de prendre pareil argument comme stratégie défense, surtout quand on sait qu’un épisode de ces dessins animés dont une vingtaine de minutes. Très sincèrement, il y avait moyen d’étirer le film de 15 min sans faire perdre l’attention des jeunes spectateurs, à qui il faut de toutes les manières inculquer les bons réflexes dès le plus jeune âge…







Prenons en exemple les films Pixar et Disney, qui sont adaptés à la fois pour les enfants mais aussi les adultes (et qui ont toujours quelque chose à raconter), on oscille souvent entre 1h45/2h de film. Les Indestructibles 1 et 2, Ratatouille, Cars, Soul, Encanto, Vaiana, La Reine des Neiges 2 : 1h47, tous ont bien compris que pour construire un récit, il faut du temps. Mais en y réfléchissant bien, 1h22 (désolé, on ne compte pas les crédits), avec zéro scénario, dans la stratégie de Nintendo et des studios Illumination, ça se tient, c’est même logique, mais c’est aussi le gros problème de ce film. Mario et Luigi qui vivent à New York sont aspirés dans le royaume champignon. Luigi se fait kidnapper par Bowser qui cherche à tout prix à se marier de force avec la princesse Peach. Et c’est tout…cTout va tellement vite que la rencontre entre Mario et Toad se fait en 45 secondes, montre en main. Se demander comment Mario a été catapulté dans le royaume champignon ? Pourquoi faire ? Se méfier de lui parce qu’il est in fine un « extraterrestre » ? Pourquoi s’embarrasser d’explicatives aussi futiles ? Le film use tellement de raccourcis qu’il est évidemment pensé avant tout pour les enfants, qui n’ont guère besoin de contexte ni d’explications pour aspirer leur attention. En 2023, ils méritent quand même mieux que ça.







FAN-SERVICE 1000%





Pour faire passer la pilule et éviter toute forme de frustration, le film va donc enchaîner un maximum de références et autres easter-eggs pour faire plaisir aux fans de Mario et que ces derniers se rallient à la cause de Nintendo. Et des éléments qui font référence à l’univers des jeux de la firme de Kyoto, il y en a littéralement partout. Entre la borne d’arcade Jump Man, la pizzaria Punch-Out, la vignette de voiture qui n’est autre que le fameux Nintendo Seal of Quality, les babioles en verre Pikmin en élément de déco dans un appartement newyorkais, Mario qui joue à Kid Icarus sur sa NES dans sa chambre, les passages en scrolling horizontal, vous allez en prendre plein les yeux. Même Charles Martinet a été embauché pour faire la voix d’un personnage qui joue justement à la borne d’arcade Jump Man. Si toutes ces références sont un véritable bonheur pour les fans de Mario, on aurait aimé que Nintendo en distille moins, quitte à attendre les prochains épisodes, confirmés par ailleurs par l’acteur Chris Pratt en interview il y a quelques jours. Nous avons d’ailleurs une pensée pour lui, notamment après le bashing dont il a fait l’objet après la diffusion du premier trailer. Certes, les passages présentés à cette époque n’étaient pas le reflet de son très bon travail de doublage, mais il ne méritait en rien cette polémique. Etant donné que nous avons eu l’occasion de voir le film à trois reprises, deux fois en VF, puis en VO, on peut vous certifier que Chris Pratt s’en sort plutôt bien dans le rôle de Mario. Il est vrai que Pierre Tessier a fait un travail remarquable en français, tout comme les autres comédiens de doublage d’ailleurs, à tel point que les extraits VF avaient même voyagé jusqu’aux Etats-Unis, où il était pris en exemple. En revanche, à la question de savoir si la VF est vraiment supérieure à la VO, difficile d’y répondre, ce n’est même pas si évident que ça. Si vous le pouvez, faites les deux séances, VF et VO et comme ça, vous aurez alors votre propre avis.









"C'EST UN FILM MARIO, TU T'ATTENDAIS À QUOI ?" lol



Parmi les reproches qu’on puisse faire au film, c’est cette obsession de vouloir caser un maximum de choses en 1h22. Etait-ce vraiment nécessaire de placer du Mario Kart dans ce premier film et d’expédier la séquence en quelques minutes ? Pourquoi ne pas avoir attendu un second épisode pour y intégrer une véritable course, avec des enjeux, une vraie forme de compétition afin de justifier le besoin d’avoir accès à ces véhicules loufoques ? Ces 10 minutes perdues auraient pu servir à développer la découverte de la tribu des singes et du clan de Donkey Kong. En lieu et place, une séquence expédiée en 3 minutes dans laquelle on aperçoit vaguement les lieux en plan aérien et à quelques échanges avec le roi dans sa tour. Même le voyage entre le Royaume Champignon et la jungle de Donkey Kong est rushé en trois plans, où l’on voit Mario, Peach et Toad traverser plusieurs environnements. Mettre moins de choses, prendre un peu plus son temps, développer les personnages, les univers, les mondes, les rencontres, voilà comment ce Super Mario Bros Le Film aurait dû être construit. On sait à quel point Nintendo est conservateur dès lors qu’on touche à ses icones, mais en 2023, il serait peut-être temps de faire confiance au fait que notre plombier moustachu ne se résume pas à des sauvetages de princesse. Et c’est d’autant plus regrettable, parce que le film est bourré de qualités, à commencer par sa direction artistique, vraiment incroyable. C’est coloré, c’est chatoyant, le chara-design est vraiment réussi, surtout Peach, qui donne l’impression d’être sorti tout droit d’un Disney, en s’imposant comme une véritable une princesse dessiné par l’oncle Walt. D’ailleurs, mention spéciale à ce choix d’en avoir fait un personnage fort, qui n’a nul besoin d’aide pour mater l’ennemi avec ses prises de catch.









Puisqu’on a évoqué Donkey Kong il y a quelques instants, sachez que l’affrontement avec Mario fait partie des belles réussites du film, puisque cette séquence parvient à mélanger intelligemment de belles trouvailles d’animation, les références malignes (sans trop forcer) au jeu vidéo, de l’humour bien placé et l’utilisation honnête du costume chat pour Mario. Ce qui n’est pas le cas du Tanuki qui est malheureusement expédié bien trop rapidement dans la séquence finale. De toutes les façons, chaque pouvoir n’est pas suffisamment développé, et c’en est même frustrant. Quand on voit Donkey prendre la fleur de feu et le voir ne rien faire avec, parce que la séquence va à mille à heure et ne dure que 30 secondes in fine, il y a de quoi taper dans un coussin. Evidemment, tout a été pensé pour les kids, et les moins de 10/12 ans vont sans doute adorer, tant il se passe plein de choses à l’écran, que c’est bien fichu en termes d’animation et de réalisation. Le film ne donne pas le temps de souffler et donc de réfléchir, mais en tant que spectateur adulte, on avait aussi droit à quelque chose de plus intéressant. Il suffit de voir ce que Pixar, Dreamworks et d’autres studios sont capables de faire, il y a toujours plusieurs couches de lecture, aussi bien pour les jeunes que les grands. Enchaîner des séquences bourrées de référence aux jeux vidéo, ne suffit pas pour faire un bon film. On ne vous apprend rien quand on vous dit que les grandes œuvres, on les retient parce qu’elles ont avant tout une belle histoire à nous raconter. Ce ne sera pas le cas pour Super Mario Bros Le Film. Alors, on sait bien qu’on ne pas se faire des amis avec cette critique, mais en vrai, si on se pose un peu et qu’on veut faire avancer un peu le schmilblick, on est en droit de demander autre chose que de la poudre de perlimpinpin. Certains sont plus sensibles que d’autres à l’illusion. Pour notre part, ce fut une petite désillusion. Encore une fois, ce n’était pas désagréable, mais bon sang, qu’est-ce que c’était creux…



NOTRE NOTE : 6/10