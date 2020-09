Nintendo met le paquet pour les 35 ans de Super Mario Bros., la liste des jeux jusqu'au printemps 2021

"des améliorations de gameplay, telles qu'une vitesse de course augmentée pour tous les personnages ainsi que la possibilité de grimper encore plus haut grâce à la super clochette. Il est même possible de jouer en utilisant les commandes par mouvements !" Par ailleurs, en plus de pouvoir jouer à quatre en local, le multi en ligne fait son apparition. Enfin, des nouveaux amiibos Mario chat et Peach chat sont prévus. Tout ça sortira le 12 février 2021.



Puisqu'il faut bien que l'abonnement au Nintendo Switch Online serve à quelque chose, le jeu Super Mario Bros. 35 sera opérationnel à partir du 1er octobre. Le concept est on ne peut plus simple : on devra affronter 35 autres joueurs dans un mode compétitif en ligne, et être le dernier Mario encore debout. Attention, le jeu ne sera disponible que jusqu'au 31 mars 2021.



Il y a également Mario Kart Live : Home Circuit qui risque d'être plébiscité pendant les fêtes de fin d'année. Proposé en deux packs (ensemble Mario et ensemble Luigi), il permettra de p iloter un kart dans le monde réel en utilisant les commandes bien connues de Mario Kart et de suivre toute l'action de la course sur la console ou le téléviseur grâce à la caméra située sur le kart. En gros, il y aura moyen de transformer le salon en un véritable circuit Mario Kart. Sortie programmée pour le 16 octobre prochain.







Parmi les autres réjouissances, on note un événement spécial dans Mario Kart Tour qui démarrera le 9 septembre, et mettra en scène le Mario et le Donkey Kong Jr. du premier Super Mario Kart. D'ici la fin de l'année, des goodies exclusifs seront commercialisés via le store My Nintendo. Pour Super Mario Maker 2, un stage du contre-la-montre des Ninjis est annoncé, alors que Super Smash Bros. Ultimate proposera un tournoi en ligne dédié à Super Mario.



Dès janvier 2021, un festival spécial Super Mario fera son apparition dans Splatoon 2. En mars 2021, ce sera au tour d'Animal Crossing : New Horizons de rendre hommage à la mascotte de Kyoto. A partir d'aujourd'hui, le catalogue Super NES du Nintendo Switch Online accueille Super Mario All-Stars qui regroupe Super Mario Bros., Super Mario Bros. 2, Super Mario Bros. 3, et Super Mario Bros. : The Lost Levels.



Dans deux semaines, c'est-à-dire à partir du 18 septembre, les possesseurs de Nintendo Switch pourront se procurer le fameux Super Mario 3D All-Stars. Conformément aux rumeurs, il s'agira d'une compilation réunissant Super Mario 64, Super Mario Sunshine et Super Mario Galaxy. D'après ce que l'on nous explique, la version physique sera produite pendant une durée limitée, tandis que l'édition dématérialisée ne sera disponible qu'à fin mars 2021. On peut le dire, le programme pour les 35 ans de Super Mario Bros. s'annonce particulièrement copieux.



Même si les rumeurs laissaient entendre que Nintendo avait l'intention de dégainer cette semaine une vidéo d'envergure concernant les 35 ans de Super Mario Bros., la surprise demeure totale. En effet, la firme de Kyoto a mis les petits plats dans les grands pour mettre à l'honneur le plombier moustachu, et ça commence par une Game & Watch spéciale dotée d'un écran couleur à cristaux liquides. Elle contiendra non seulement le tout premier épisode sorti sur NES en 1985, mais aussi Super Mario Bros. : The Lost Levels, ainsi qu'une nouvelle version de Ball. La machine est attendue pour le 13 novembre prochain.Au coeur de multiples bruits de couloir ces derniers mois, le portage de Super Mario 3D World est désormais officiel et affublé d'un "+ Bowser's Fury", qui n'est pas sans rappeler la formule employée pour Mario & Luigi. On nous garantit