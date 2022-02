Suicide Squad : le jeu vidéo repoussé à 2023 ? Bloomberg l'affirme et sort un scoop

Suicide Squad : Kill the Justice League était attendue pour le courant de l'année 2022. Mais il semblerait qu'une sortie cette année serait fortement compromise si l'on en croit les indiscrétions de Bloomberg et du journaliste Jason Schreier, bien connu pour ses nombreux scoops. Dans le papier qu'il a gratté, il explique avoir obtenu de la part de nombreuses personnes proche du studio et du dossier que Warner Bros Games serait sur le point de nous annoncer le report du jeu pour 2023. Rien n'explique dans l'article s'il s'agit d'une stratégie commercial ou d'une volonté de laisser du temps à Rocksteady d'améliorer leur jeu, mais il faut tout de même rappeler que le studio à l'origine des excellents Batman Arkham n'a pas sorti de jeu depuis 2015, une paie pour un studio de cette trempe. Là encore, les raisons sont assez floues officiellement, mais de notre côté, on peut vous affirmer haut et fort que Rocksteady a travaillé sur un jeu Superman juste après Batman Arkham Knight, mais que le projet n'a pas été validé par Warner Bros Games, qui a exigé de la part du studio de se lancer dans le jeu Suicide Squad.





En effet, après le flop artistique et commercial du film Suicide Squad en 2016, Warner avait l'objectif de relancer la franchise en y mettant les moyens, aussi bien artistiques que commerciaux. Pour le reboot au cinéma, Warner est allé chercher le talentueux James Gunn qui était sur le point de se faire licencer par Disney suite à d'anciens tweets polémiques qui avaient été déterrés (et il a été récupéré par la suite), tandis que côté jeux vidéo, c'est Rocksteady qui avait pour mission de remettre la Suicide Squad au goût du jour. C'est d'ailleurs pour cette raison que le personnage de Superman apparaît dans ce Suicide Squad : Kill the Justice League, car Rocksteady n'a pas eu la force de tout bazarder à la poubelle. Reste à savoir comment tout cela va s'emboîter pour le résultat final. En attendant, Bloomberg a contacté Warner pour avoir son avis sur ce report, mais aucun commentaire n'a été donné.







Dévoilé pour la toute première fois à l'été 2020 alors que la pandémie de COVID battait son plein, le jeu vidéo