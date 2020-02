Street Fighter V : la Champion Edition sort aujourd'hui sur PC et PS4, le trailer de lancement

Comme promis, c'est à partir d'aujourd'hui que les adeptes de Street Fighter V peuvent profiter de la Champion Edition qui, précisons-le, est proposée en physique et en dématérialisé. Compte tenu que le contenu est plutôt fourni, le trailer de lancement dévoilé par Capcom rappelle que le casting est désormais composé d'une quarantaine de personnages (dont les récents Gill et Seth), qu'il y a 34 stages et plus de 200 costumes, sans oublier les différents modes de jeu. Enfin, cette version intègre d'office les dernières mises à jour introduisant les nouveaux V-Skill 2 ainsi que les ajustements en matière de gameplay.Street Fighter V : Champion Edition coûte 29,99€ sur PC et PS4, sachant qu'un Upgrade Kit est disponible au prix de 24,99€ si l'on possède déjà l'Arcade Edition.