Street Fighter 6 : un cross-over avec SPYxFAMILY décevant ? Une nouvelle vidéo dévoile la collaboration

Avec plus de 2 millions d'exemplaires de Street Fighter 6 vendus depuis sa sortie en juin 2023, Capcom sait combien il est important de choyer sa communauté. L'éditeur japonais a déjà annoncé l'arrivée de combattants majeurs qui vont venir enrichir le roster, mais nous avons aussi appris l'arrivée d'un cross-over avec la série SPYxFAMILY, mangé et animé qui grimpe et qui fait fureur chez les jeunes. Le mois dernier, Capcom avait révélé un teaser en vidéo qui annonçait la collaboration, et aujourd'hui, on sait enfin de quoi il en retournera. Et il y a de quoi être déçu. En effet, cette collaboration se résume uniquement à des costumes d'avatar, des options de personnalisation, afin de permettre au joueur d'avoir le sentiment d'avoir Yor et Loid dans le jeu. Pour ce faire, il faudra avoir 500 Drive Tickets à disposition pour les récupérer dans la Boutique Collab du Battle Hub. Et si les joueurs veulent vraiment se surpasser, ils peuvent entrer les codes ci-dessous dans le menu de création d'avatar pour ressembler à Yor ou Loid dans le jeu !











Mais ce n'est pas tout, Capcom nous fait savoir que les joueurs qui se connecteront lors de cet événement éphémère (du 9 au 31 janvier), ils pourront repartir avec des bonus en plus, comme des cadres photo, des stickers et des titres de joueurs via les "Nouvelles" dans le Menu Battle Hub. Pas de quoi s'extasier devant le minimum syndical proposé dans cette collab' qui est pourtant là pour célébrer la sortie du prochain film SPYxFAMILY CODE WHITE.