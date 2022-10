Street Fighter 6 sera jouable à la Paris Games Week, tous les détails

Alors certes, nombreux ont été les joueurs à pouvoir accéder à la bêta de Street Fighter 6, mais Capcom pense aussi à tous ceux qui n'ont pas eu la chance de jouer à son jeu de baston en avant-première. Aussi, avec la Paris Games Week qui revient à la Porte de Versailles, l'éditeur japonais confirme sa présence et celle également du titre. Des démos jouables seront en effet disponibles sur le stand de Capcom, mais aussi celui de PlayStation, avec un roster de 8 combattants (parmi les 18 prévus au lancement), à savoir Chun-Li, Ryu, Ken, Guile, Luke, Jamie, Juri, et Kimberly. Les deux types de contrôles sera proposées, "classiques" pour les habitués de Street et "modernes" pour les novices qui veulent faire des combos jolis sans prise de tête. Capcom précise que les cosplayers de Street Fighter ou d’un autre jeu Capcom pourront bénéficier d'accès favorisé au jeu, avec une personne de leur choix. La Paris Games Week 2022, version RESTART, se tiendra du 2 au 6 novembre 2022 dans le Hall 1 du Palais des Expositions de la Porte de Versailles.