Street Fighter 6 : les Tortues Ninja arrivent dans le jeu, premier trailer de gameplay

L'EVO 2023 a été l’occasion pour Capcom de dévoiler du biscuit pour Street Fighter 6, notamment un partenariat assez inattendu. L'éditeur japonais s'est associé avec la Paramount et Nickelodeon pour introduire les Tortues Ninja dans le jeu par le biais de costumes inédits. À partir du 8 août 2023, les joueurs de Street Fighter 6 pourront personnaliser leur avatar avec de nouveaux équipements et emotes TMNT, sélectionner et équiper de nouveaux Titres, envoyer des autocollants TMNT dans l’outil de communication, personnaliser leur fond d'écran de téléphone virtuel et les cadres de l'appareil photo, et même transformer leur avatar personnalisé en leur tortue préférée dans le World Tour et le Battle Hub. La collaboration Teenage Mutant Ninja Turtles est le deuxième partenariat pour Street Fighter 6 qui avait déjà travaillé avec la marque Onitsuka Tiger lors du lancement du jeu.

Mais ce n'est pas tout, Capcom a profité de l'EVO 2023 pour annoncer l'arrivée d'A.K.I., tout nouveau personnage de la franchise, et qui sera le 20ème personnage jouable du roster. Elle se distingue par sa coiffure, qui représente les chapeaux des vieux paysans japonais, mais aussi ses ongles qui lui servent de lames acérées. On ne sait pas trop de ses techniques de combat, car Capcom attend un autre moment pour nous révéler son gameplay. On parie pour un style proche des samouraïs ancestraux...