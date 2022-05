Street Fighter 6 : la fille de Bruce Lee réagit à la polémique sur Fei Long

We never made any comments of this nature. We have no idea who @DanielLindholm says his 'close friends' of the family are, but his comments are entirely false surrounding the Bruce Lee Family. — Bruce Lee (@brucelee) 11 mai 2022

Ces derniers jours ont été particulièrement pénibles pour les fans de Street Fighter vouant un culte à Bruce Lee. En effet, Daniel Lindholm, le compositeur de Street Fighter 5, a indiqué récemment - la vidéo a été supprimée depuis - que nous ne reverrions plus Fei Long dans la série. La raison ? La famille de celui qui est surnommé le Petit Dragon souhaiterait désormais que les allusions au créateur du jeet kune do soient dignes. "J'ai des sources, pas uniquement au sein de Capcom mais aussi des amis vivant aux Etats-Unis, qui sont très proches de la famille de Bruce, a-t-il expliqué. Ils m'ont dit que toute référence à Bruce Lee ne devait plus se faire de façon humoristique mais avec un certain sens de l'honneur. C'est la raison pour laquelle nous ne reverrons plus jamais Fei Long."Un crève-coeur pour tous ceux qui ont découvert le personnage dans Super Street Fighter II au début des années 90. L'affaire a pris une telle ampleur qu'elle est arrivée jusqu'aux oreilles de Shannon Lee, la fille de Bruce Lee qui alimente le compte Twitter dédié à la légende ; et heureusement, sa version est tout autre. "Fei Long a été l'un des meilleurs hommages à Bruce Lee pendant des décennies, souligne un tweetos. Est-il possible d'avoir un communiqué officiel sur ce sujet ?" Ce à quoi elle répond : "Nous n'avons jamais fait de commentaire de cette nature. Nous n'avons aucune idée des 'amis proches de la famille' dont parle Daniel Lindholm, mais ses commentaires nous concernant sont complètement faux."Contacté par VG247 , Daniel Lindholm a semblé rétropédaler. "ll ne s'agissait que d'une hypothèse, pas d'une vérité", a-t-il affirmé. Concernant les fameuses sources proches de la famille, il a souligné avoir voulu faire référence au fait que le Bruce Lee dépeint par Quentin Tarantino dans le film Once Upon a Time... in Hollywood n'avait pas plu à ses membres, et que pour le coup, il s'agissait d'un fait. Enfin, il a fait savoir qu'il ne tenait pas ses informations de Capcom. Quoi qu'il en soit, les chances de revoir Fei Long dans Street Fighter 6 ne se sont pas définitivement envolées, et c'est sans doute bien là le principal.