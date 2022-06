Street Fighter 6 : il y aura des attaques X-Ray façon Mortal Kombat, la preuve en image

Depuis que son gameplay a été révélé lors du State of Play du 3 juin 2022, Street Fighter 6 cristallise énormément d'attente au sein de la scène du versus fighting. Il faut dire que Capcom a fait les choses bien, en nous présentant pour commencer un trailer ultra bien monté, dense et qui dévoile énormément de choses. Bien sûr, visuellement, le jeu donne déjà envie, avec des modèles 3D massifs des combattants, un Ryu et une Chun-Li au design tout simplement séduisant et une mise en scène chiadée qui rend chaque coup ultra impactant. Côté gameplay, Street Fighter 6 va essayer de séduire les novices en la matière comme les experts du stick arcade par le biais de fonctions permettant de basculer entre contrôles classiques et contrôles modernes, qui sont en réalité des commandes simplifiées.Il y a toutefois une chose qui n'a pas été révélée officiellement, avec CP ou PlayStation Blog à l'appui, à savoir les attaques X-Ray (ou rayon X en français) qu'on peut apercevoir à travers un screenshot que Capcom a partagé à la presse spécialisée. On voit en effet Ryu porter un uppercut à Chun-Li en gros plan, avec une image qui a basculé dans une colorimétrie différente, comme pour appuyer le moment et l'effet. Le corps de Chun-Li apparaît alors sous rayons X, laissant apparaître son squelette, ce qui n'est pas sans rappeler les X-Ray Attacks de Mortal Kombat X. Reste à savoir à quel moment et sous quelle mesure il sera possible d'exécuter une telle attaque.