Street Fighter 6 : Honda, Blanka, Dhalsim et Ken dans un trailer qui déboîte des mâchoires

Le Tokyo Game Show 2022 a démarré sur les chapeaux de roue en ce jeudi 15 septembre 2022 et Capcom avait donné rendez-vous aux citoyens du monde entier pour nous présenter quelques uns des jeux qui arrivent sous leur égide. Evidemment, impossible de ne pas évoquer Street Fighter 6 qui ne cesse de susciter un véritable engouement auprès des joueurs et de la presse qui a déjà pu jouer au jeu à plusieurs reprises (on en sait quelque chose). Le jeu sera d'ailleurs jouable sur le stand de Capcom au salon tokyoïte, mais pour les autres, on a eu le droit à l'apparition de personnages emblématique de la série. Honda, Blanka, Dhalsim et Ken sont en effet les 4 combattants qui ont été présentés aujourd'hui, en compagnie de Takayuki Nakayama, le game director. Après un trailer percutant où l'on a appris à faire la différence entre les modes "Fighting Ground", "World Tour" et "Battle Hub", on a aussi pu avoir un aperçu de nos 4 invités, look et mouvements inclus. On a appris que Blanka travaille désormais comme guide touristique en Amazonie, ce qui explique sa nouvelle tenue et son bandana. Mais la grande nouveauté de Blanka, c'est qu'il fait désormais appel à une peluche qu'il peut lancer et électrifier au loin. Dhalsim affiche de son côté sa grosse barbe blanche, et même s'il est toujours aussi lent dans ses mouvements, il possède une allonge incroyable et peut désormais créer de nouvelles boules de feu qui peuvent causer de sérieux dégâts. Honda est assez fidèle à ce qu'il était auparavant, bien qu'il se tienne davantage debout et semble plus rapide dans ses déplacements. Quant à Ken, il a troqué son kimono rouge pour une tenue plus urbaine, mais garde ses flammes qu'il peut déclencher à tout moment.En plus de ces présentations en bonne et due forme, on a également pu avoir un aperçu du mode "World Tour", avec cette possibilité de créer son propre combattant qui sillonnera un monde truffé d'adversaires. Tantôt le jeu basculera alors en mode beat'em all façon Final Fight, tantôt on reviendra à un système plus classique de 1v1. Il y aura aussi des mini-jeux comme le retour des véhicules à détruite en un temps record, et plein d'activités et d'achat à faire pour ne jamais nous ennuyer dans ce nouveau monde ouvert. Reste alors le mode "Extreme Battle" qui permettra de rajouter du danger et des obstacles aux combats, avec par exemple un taureau qui déboule de nulle part, des Mets de la série Mega Man qui viendront perturber le match, des pilonnes électriques qui réduisent la zone de combat, ou bien encore cette grenade roulante qu'on essaie de se repasser. Bref, de belles promesses qui prendront vie en 2023 sur PC, PS5, Xbox Series, PS4 et Xbox One.